Trova ladri in giardino e apre il fuoco uccidendone uno, in fuga i complici

Il proprietario, un tabaccaio, ha impugnato il fucile e freddato uno dei ladri

Di: Giammaria Lavena

Si erano intrufolati nella sua abitazione: quando li ha sorpresi in giardino ha impugnato il fucile e aperto il fuoco, uccidendone uno. E' successo a Santopadre, in provincia di Frosinone. La dinamica dei fatti è ancora da confermare, ma l'ipotesi più probabile è quella del tentativo di furto finito in tragedia.

Già precedentemente il proprietario della villetta presa di mira dai malviventi, un tabaccaio, si era trovato in una situazione simile; questa volta ha deciso di agire a modo suo. Erano quattro i ladri: oltre alla vittima tre complici, che sono riusciti a scappare.

I militari hanno ascoltato il proprietario della casa, la sua posizione è ancora al vaglio. Quando i soccorsi sono arrivati, l'uomo colpito dalla fucilata era già morto: inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo.