Associazione neonazista nel Napoletano: addestramenti con armi e "insegnamenti" suprematisti

Indagate 26 persone. Venivano svolte vere e proprie lezioni, riguardanti temi quali il suprematismo e il negazionismo della Shoah, oltre che addestramenti armati

Di: Giammaria Lavena

Sono ben 26 le persone coinvolte a Napoli per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. La Procura indaga nell'ambito di una indagine condotta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione-Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno.

Raffica di perquisizioni durante un blitz della polizia tra le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara. La base operativa dell'associazione aveva base nella provincia campana, ma avrebbe svolto anche attività di addestramento paramilitare in alcuni campi tra il Napoletano e il Casertano.

Si sarebbero avvalsi del supporto di ex combattenti ucraini. L'arsenale consisteva in armi da softair modificate per sparare veri proiettili. Vere e proprie lezioni in presenza e online per un insegnamento di forte matrice suprematista e negazionista della Shoah, con simbologie e riti hitleriani.