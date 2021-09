Mattarella: "Stiamo uscendo dalla pandemia: è il momento di modernizzare il Paese"

Secondo il Capo dello Stato bisogna "cogliere l'occasione non soltanto delle grandi risorse disponibili ma anche della riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo"

Di: Giammaria Lavena

"Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia e stiamo uscendo, speriamo, da questa esperienza, quando tutto il mondo ne sarà al di fuori. Ma questo è il momento di modernizzare il Paese, di cogliere l'occasione non soltanto delle grandi risorse disponibili ma anche della riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo su quanto è avvenuto per modernizzare. in sede internazionale ma in sede interna per quanto ci riguarda, il nostro Paese".

Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università Bicocca di Milano. Mattarella ha sottolineato che "le Università sono chiamate a un contributo particolarmente rilevante a questo scopo".

"L'ampiezza dell'offerta formativa non abbia limiti e raggiunga e consenta a tutti la possibilità di studi universitari - prosegue il Capo dello Stato -, non solo perché il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei suoi laureati, ma anche perché la possibilità offerta a tutti di poter accedere agli studi universitari consentirà al nostro Paese di far esprimere talenti che altrimenti resterebbero inespressi, con danno grave per il nostro Paese e per l'intera nostra società".

"Non solo l'universo è in costante mutamento, lo siamo anche qui. L'universo che muta è un richiamo contro coloro che presumono che nulla cambi, rifiutando ogni mutamento, evitando di comprendere che il mondo, le sue condizioni e la convivenza nel mondo e nei paesi, muta necessariamente. I mutamenti vanno accettati e condotti - conclude Mattarella -, per non esserne travolti in maniera inconsapevole".