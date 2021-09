Codacons: "Green pass per lavoratori? Allora togliamo Reddito di cittadinanza a no vax"

Il presidente dell'associazione lancia la provocazione: "Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio? Togliamo Rdc a chi non si vaccina"

Di: Giammaria Lavena

"Il green pass è un ricatto per far vaccinare le persone. Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono il reddito di cittadinanza?".

Così all'Adnkronos il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, certo della legittimità costituzionale della provocazione: "Niente reddito di cittadinanza a chi non si vaccina".

"Stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza green pass - afferma -, ed andremo avanti con questa provocazione. La sanzione a chi non ha il green pass è sul compenso del soggetto lavoratore, dunque con questo criterio può essere sanzionato anche il compenso di chi ha il reddito di cittadinanza e non è vaccinato".

"Ed il criterio va applicato a tutte le categorie - precisa -. C'è una assoluta identità di situazioni, molto giusta e costituzionale", conclude Rienzi.