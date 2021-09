Covid. In Italia i vaccinati sono oltre 40 milioni

Circa 3,5 milioni di over 50 non hanno fatto il vaccino. Il 75,52% delle persone sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale

Di: Giammaria Lavena - Adnkronos

Sono più di 82 milioni (82.070.636) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, con 40.787.140 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra chi non è immunizzato, ci sono ancora 3.424.070 over 50 (il 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata). Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo.

Le dosi somministrate di vaccino somministrate fino a ora sono l'87,5% del totale di quelle consegnate, pari a 93.749.405 (nel dettaglio 66.025.406 Pfizer/BioNTech, 13.731.157 Moderna, 12.034.053 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.789 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono pari al 75,52% della popolazione over 12, si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Tra gli oltre 3,4 milioni di over 50 non vaccinati, sono 1.701.135 le persone che rientrano nella fascia di età 50-59 che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-Covid, pari al 17,63% del totale. Nella fascia 60-69 mancano all'appello 947.294 persone (il 12,54%) e tra i 70 e i 79 non hanno fatto nessuna dose 527.132 persone. Per quanto riguarda gli over 80 sono 248.509 i non vaccinati pari al 5,45%.