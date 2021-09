Covid, Letta: "Chi non si vaccina è contro la libertà degli altri"

"Dobbiamo rendere l'Italia completamente libera"

Di: Giammaria Lavena

"Chi non si vaccina e non si vuole vaccinare è contro la libertà degli altri e non può essere premiato. Chi è ambiguo su green pass e vaccinazioni è contro le imprese e i lavoratori". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, chiudendo la Festa dell'Unità di Bologna. "Dobbiamo completare la campagna vaccinale - sottolinea -, per rendere l'Italia completamente libera".

"Senza i 10 milioni di italiani che ancora mancano all'appello delle vaccinazioni non ce la faremo. Siamo davanti al passaggio più duro. Oggi è il momento della verità, il vaccino è libertà", ha aggiunto. Letta si è quindi preso un impegno, assicurando che "la scuola sarà in presenza per tutto l'anno. Mai più in Dad".

E sulle elezioni: "Stiamo entrando in una fase nuova che sarà caratterizzata da un bipolarismo estremo, rispetto al quale le amministrative e le suppletive ci porteranno in un nuovo schema politica. O si sta di qua o di là. Questo bipolarismo ha una novità: dall'altra parte non c'è più Berlusconi che era comunque legato al Ppe, a una logica ben diversa alla quale sono formalmente legati Salvini e Meloni: non alla destra ma all'estrema destra", conclude.