Schiacciato dall'albero che stava tagliando: morto un 33enne

Stava lavorando in un agriturismo. L'albero lo ha travolto e per l'uomo non c'è stato niente da fare

Di: Giammaria Lavena

Tragico incidente sul lavoro in un'agriturismo di Ghizzano, in provincia di Pisa, dove un 33enne, che lavorava nella società che gestisce la struttura, è rimasto schiacciato da un albero che stava tagliando.

Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 9,30. Per l'uomo, di origini straniere, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la medicina del lavoro dell'Asl per accertare la dinamica dell'incidente.