Tragedia sulla Orientale Sarda: moto finisce in scarpata, morta una donna

Ferito il marito, trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questo pomeriggio sulla Orientale sarda, nel territorio di Dorgali. Una coppia di turisti austriaci è finita in una scarpata con la propria moto. La donna è morta sul colpo e il marito, ferito ma non in gravi condizioni, è stato trasportato al San Francesco di Nuoro con l'elisoccorso. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri di Dorgali.