Sileri: "Obbligo vaccinale? E' un'extrema ratio"

"Il vero traguardo è quello di raggiungere l'80% della popolazione vaccinata"

Di: Giammaria Lavena

"Rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid-19 è un'extrema ratio; il vero traguardo è vaccinare l'80% della popolazione". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella trasmissione 'L'Italia s'è desta' di Radio Cusano Campus. "Raggiunto l'80% della popolazione completamente vaccinata, avremo un'ulteriore riduzione di contagi, ricoveri e decessi, quindi un Paese in sicurezza", ha spiegato.

"Non c'è una percentuale magica, ma - ha aggiunto - alcuni scienziati ritengono che con l'80% di immunizzati vengano protetti sia i vaccinati che i non vaccinati". Quanto all'obbligatorietà, per Sileri "ci sono tanti fattori da considerare, ad esempio il percorso burocratico per avere un ok definitivo su tutti i vaccini. L'altra cosa da considerare sono le decisioni degli altri Paesi".

"E poi - aggiunge - capire se l'obbligo serve per tutti o solo per alcune categorie. Quando si parla di obbligo bisogna esprimere un po' meglio il quando, il chi e con quale vaccinato. Credo che in questo momento non serva parlarne più di tanto, ma tenerlo come opzione in extrema ratio", ha concluso.