Bassetti: "Niente mascherine a scuola? Ancora troppo presto"

"Tra qualche mese potremo toglierle anche in aula. Con sempre più vaccinati andiamo verso questo obiettivo"

Di: Giammaria Lavena

"Togliere le mascherine in classe, una prima fase non sarebbe prudente, ma dobbiamo arrivarci. Con sempre più vaccinati nelle scuole e sui luoghi di lavoro, andiamo verso questo obiettivo". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova, a iNews24.it. "Tra qualche mese potremo toglierle anche in aula - aggiunge -, anche perché sarebbe ipocrita pensare che i ragazzi indossino la mascherina ininterrottamente per sei ore, soprattutto dal momento che all'aperto non è obbligatoria".

"Gli studenti che entrano in classe - afferma - un'ora prima sono stati insieme fuori. Potremo arrivare addirittura al punto che indossarle non sarà più obbligatorio per legge, ma una scelta di protezione. I cinesi le usano da trent'anni e non sono obbligati". Alla domanda se sia a favore o meno dell'obbligo vaccinale, l'infettivologo risponde: "Bisognerebbe chiederlo ai politici. lo, da medico, rispondo che vanno vaccinate più persone possibili".

"Con la variante Delta non esiste l'immunità di gregge, per cui dovremmo tendere verso una totale copertura vaccinale. Come raggiungere questo obiettivo non mi compete, perché non è il mio mestiere. La decisione spetta alla politica - conclude -, che mi pare si sia espressa in modo forte".