Omicidio nelle campagne di Noragugume

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Ottana e i colleghi del Reparto operativo di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue nel Nuorese, a pochi giorni di distanza dal delitto commesso a Orune. Omicidio nelle campagne di Noragugume, paese noto in Sardegna per la sanguinosa faida. Al momento non si conosce il nome della vittima, né i particolari su quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Ottana e i colleghi del Reparto operativo di Nuoro, con il magistrato di turno della Procura di Oristano.