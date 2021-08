Sassari. Si sporge e cade da una finestra, grave ragazzina

Incidente domestico nel centro storico. La giovane è ricoverata al Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza minorenne si trova ricoverata in gravi condizioni al Santissima Annunziata dopo essere precipitata dalla finestra di casa, facendo un volo di circa sei metri. L’incidente è avvenuto in largo Sisini, nel centro storico di Sassari.

Sono state alcune persone che si trovavano nei paraggi di una caffetteria non distante a soccorrere la giovane, che non ha mai perso conoscenza ma le cui condizioni sono gravi. Ora si trova ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari che cercheranno di far luce su quanto accaduto.