Escursionista disperso a Baunei, ricerche in corso

Da lunedì mattina non si hanno più notizie del 46enne Claudio Aresu

Di: Redazione Sardegna Live

“Stiamo cercando un escursionista disperso in zona Baunei. Il suo percorso prevedeva il raggiungimento di Cala Mariolu domenica 22 agosto, la cosa è confermata da un suo post sul profilo FB, le notizie sono che ha dormito in spiaggia o nei suoi pressi e il lunedi 23 dovrebbe essere risalito per raggiungere nuovamente la sua auto”. Così il Soccorso Alpino in un post su Facebook dopo la scomparsa di Claudio Aresu, 46 anni, che ha fatto perdere le proprie tracce da lunedì mattina.

Nelle ricerche, oltre al Soccorso Alpino, sono impegnate anche le squadre dei Vigili del Fuoco. “Chiediamo a chiunque l'avesse avvistato nei due giorni interessati (o successivi) di contattarci per darci elementi utili al suo ritrovamento” è l’appello sui social del Soccorso Alpino.