Accoltellamento al parco acquatico di Quartucciu, individuato l’aggressore

Si tratta di un pastore di 20 anni già noto alle forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a seguito delle indagini compiute in merito all’accoltellamento avvenuto nei pressi dell’uscita del parco acquatico Diverland di Quartucciu, proseguite per tutta la notte, sono pervenuti all’identificazione dell’aggressore: si tratta di un pastore 20enne ben conosciuto dai militari per vicende pregresse e residente a Quartu.

A seguito di un diverbio esploso per futili motivi, con l’utilizzo di un’arma da taglio al momento non rinvenuta, alla presenza di alcuni testimoni, il giovane aveva ferito alla regione lombare e all’addome un coetaneo, elettricista di Sinnai, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Per quanto successivamente fermato dai carabinieri, l’aggressore non è stato arrestato essendo ormai decorsi i termini della flagranza.