Auto si ribalta sulla Sassari-Alghero, grave 23enne

Forse un colpo di sonno del conducente all’origine dell’incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Tre feriti, di cui uno grave. E’ il bilancio del brutto incidente avvenuto ieri mattina sulla Sassari-Alghero, al chilometro 8. Una Passat con a bordo tre giovani è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro una parete rocciosa.

Ad avere la peggio una ragazza sassarese di 23 anni, Paola Pireddu, che ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso al “Santissima Annunziata”. Gravemente feriti, ma non in pericolo di vita, il conducente e la sorella. E’ probabile che il giovane alla guida abbia avuto un colpo di sonno. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.