Sanluri. Bimbo ferito da scossa in pizzeria, titolare denunciata

I carabinieri hanno verificato come l'impianto elettrico del locale non fosse a norma

Di: Redazione Sardegna Live

Un bambino di 7 anni è rimasto folgorato per aver toccato un palo dell'illuminazione nel giardino di una pizzeria, a Sanluri, e ora la titolare del locale è stata denunciata. L’episodio risale a fine luglio.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri, con la collaborazione dei colleghi del Nas e di un perito appositamente incaricato hanno effettuato tutti gli accertamenti e verificato come l'impianto elettrico del locale non fosse a norma: il giorno in cui il piccolo è rimasto folgorato era stato escluso il dispositivo salvavita perché da tempo non funzionante.

Il bimbo è stato ricoverato in ospedale e giudicato guaribile in 40 giorni, ma dovrà essere sottoposto a ulteriori visite mediche. I Nas hanno accertato nella pizzeria la violazione dell'autorizzazione sanitaria del Comune di Sanluri che prevede per quel locale la sola vendita da asporto e l'irregolarità delle procedure Haccp sulla registrazione delle temperature dei frigoriferi.