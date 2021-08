A Villa Capalbo presentazione del libro "Il valore dei fatti"

Scritto dal magistrato Italo Radoccia, è stato presentato ieri sera. Interventi e dibattiti

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, mercoledì 4 agosto, nella magica cornice di Villa Capalbo a Poli - Roma, alla presenza di un qualificato ed elegante pubblico, è stato presentato il libro "Il valore dei fatti" scritto dal magistrato Italo Radoccia. Per la presentazione si sono alternati l'eccellente padrone di casa l'ing. Fausto Capalbo, il già Presidente del Tribunale di Tivoli dott. Bruno Ferraro, il Consigliere di Corte di Appello di Roma dott. Camillo Romandini, la presentatrice Rai dott.ssa Alessandra Canale e il prof. Alessandro Meluzzi.

Gli interventi sono stati molto "coraggiosi": il dott. Ferraro ha sottolineato che il vecchi magistrati lo erano per "vocazione" mentre oggi lo sono per "occasione" e questo ne fa l'evidente differenza. Il dott. Romandini ha sottolineato il coraggio per un giudice di dover essere onesto e prendersi la responsabilità delle proprie decisioni; per lui il Giudice è quello che lo fa sempre, dall'inizio alla fine della sua carriera, senza pause per altri incarichi diversi specialmente se per fare politica; il Giudice deve rispettare il principio dell'indipendenza e deve svolgere il suo lavoro sia contro che a favore dell'imputato e purtroppo tale principio non è sempre attuato.

Ha infine chiarito che bisogna sempre applicare la legge solo attraverso e dopo una esatta conoscenza e ricostruzione dei fatti: senza di ciò non si avrà una corretta applicazione della legge. Lo stesso autore, dott. Radoccia, ha auspicato che il Giudice si riappropri della certezza del fatto perché solo così si potrà applicare la norma. Il Giudice deve essere cosciente e colto, preparato, e soprattutto non può essere "non libero"; spesso si applica la legge, il diritto, senza la certezza del fatto e non va bene perché il Giudice deve avere e deve dare certezza e questo si ha solo con la perfetta e piena conoscenza e valutazione del fatto.

È meglio avere una cattiva Legge ma con un buon Giudice. Interessante anche il dibattito successivo specialmente per interventi di vari magistrati ed avvocati presenti. Per concludere, un libro coraggioso nei suoi contenuti, da leggere.