Sestu. Distrugge mobili e aggredisce carabinieri, arrestato

Si tratta di un 20enne che era stato denunciato per l’aggressione al rider a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ha danneggiato i mobili dell'abitazione della madre, poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per calmarlo. Un 20enne è stato arrestato a Sestu per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era uno dei due denunciati dalla polizia per aver aggredito il rider 50enne durante i festeggiamenti per l’Italia agli Europei di calcio.

Ieri notte il 20enne si è presentato a casa della madre e, in evidente stato di agitazione, ha prima inveito contro di lei, poi ha danneggiato i mobili. La donna ha chiamato il 112, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto il 20enne si è scagliato anche contro di loro, lanciandogli contro due bastoni e poi tentando di colpirli con calci e pugni. I militari sono poi riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo.