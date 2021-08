Quartu. Scontro frontale tra auto, un ferito grave

Una delle due auto è finita fuori strada ribaltandosi. Una persona trasportata in ospedale in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente questa mattina, intorno alle 11, in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, a Quartu Sant’Elena. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente e una di queste è finita fuori strada ribaltandosi.

Due i feriti, di cui uno in gravi condizioni estratto dall’abitacolo della propria auto dai Vigili del fuoco e trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Quartu. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.