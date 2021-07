Incendi. 150 ettari distrutti a Ittiri, all’opera due Canadair

Non sembrano esserci dubbi sull’origine dolosa dell’incendio divampato nel pomeriggio. Intervento anche a Loiri Porto San Paolo

Di: Redazione Sardegna Live

Le fiamme hanno aggredito anche il nord Sardegna. Protezione civile, forestale e vigili del fuoco stanno intervenendo nelle campagne tra Ittiri e Thiesi e a Loiri Porto San Paolo.

In particolare a Ittiri l’incendio ha distrutto 150 ettari in poche ore. Il fuoco, partito dalla strada che collega il principale centro del Coros a Thiesi, ha lambito un'azienda agricola ma non ha prodotto danni a persone e animali. Non sembrano esserci dubbi sull’origine dolosa. Sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento due canadair e diverse squadre del corpo forestale e dei vigili del fuoco. Il rogo non ha interessato il centro abitato.