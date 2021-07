Tresnuraghes. Quasi un miracolo: veterinario salva un cane dalle fiamme

Ora il povero animale è stato stabilizzato e trasferito in clinica per l’ospedalizzazione

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo campagne, terreni e centinaia di ettari divorati dalle fiamme. Gli incendi nell’Oristanese hanno coinvolto anche gli animali, alcuni dei quali non sono riusciti a scampare al fuoco. Altri, invece, come questo cane recuperato a Tresnuraghes, ce l’hanno fatta.

“Rimasto fermo sul muretto mentre le fiamme lo avvolgevano – racconta Angelo Delogu, il veterinario che lo ha salvato – No, non l’ho soppresso perché guarirà”. Ora il povero animale è stato stabilizzato e trasferito in clinica per l’ospedalizzazione.