Cabras. Il Comune chiama a raccolta i volontari per domare l’incendio

Fiamme nella periferia nord. Intervento anche di un elicottero

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo Santu Lussurgiu. Altre zone dell’Oristanese sono minacciate dalle fiamme. A Cabras, ad esempio, nella periferia nord, si sta facendo i conti con un incendio che ha richiesto anche l’intervento di un elicottero.

“La messa in sicurezza necessita dell’apporto di volontari che garantiscano il controllo del fuoco in caso di nuovo innesco e per la bonifica del terreno” hanno fatto sapere dal Comune, chiedendo di mettersi a disposizione, anche con mezzi agricoli con lance.