Fiamme nell’Oristanese. Il sindaco di Santu Lussurgiu: “E’ un disastro”

“Abbiamo paura del peggio, serve il dispiegamento massimo di tutti i mezzi per evitare danni irreparabili" afferma Diego Loi

Di: Redazione Sardegna Live

"Santu Lussurgiu, proteggici”. Così il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ha scritto nel suo profilo Facebook, pubblicando le foto del gigantesco rogo di quest’oggi che sta devastando il territorio, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni del suo Comune.

“Un disastro. E abbiamo paura del peggio. Serve il dispiegamento massimo di tutti i mezzi, per evitare danni irreparabili" aggiunge il primo cittadino di Santu Lussurgiu. A lui e ai suoi concittadini sono arrivati decine di commenti di sostegno e incoraggiamento. Come quello che ha pubblicato il primo cittadino di Baunei, Salvatore Corrias: "Il Montiferru è in fiamme e a Santu Lussurgiu gli abitanti stanno lasciando le loro case - scrive sulla pagina Facebook -. È la maledizione di ogni estate, l'atavica piaga che ci affligge. Ricada, la stessa maledizione, sui responsabili. Forza Diego, forza Lussurgesi".