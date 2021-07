Cagliari. Giovane aggredito in strada, denunciato un 16enne

Vittima un 18enne della provincia di Vercelli

Di: Redazione Sardegna Live

Un 18enne di Moncrivello, in provincia di Vercelli, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è finito in ospedale. L'episodio è avvenuto la notte scorsa in via San Giacomo a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di san Bartolomeo che sono riusciti a identificare uno degli autori, un 16enne che è stato denunciato.

Il 18enne, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, ha avuto una discussione con il gruppo di ragazzi che dalle parole sono passati alle mani. Il gruppetto è poi fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari dell'Arma poco dopo hanno bloccato il 16enne che si allontanava dalla zona con un amico. Il ragazzino è stato riconosciuto dalla vittima ed è stato denunciato. Il 18enne è stato trasportato al Policlinico di Monserrato dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 30 giorni.