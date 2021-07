Villamar. Anziana cade in casa, soccorsa dai carabinieri

La donna si trova ancora ricoverata in osservazione all'ospedale di San Gavino

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della notte una 75enne di Villamar è accidentalmente caduta all’interno della propria abitazione che si trova nel centro storico della cittadina della Marmilla e non è più riuscita a rialzarsi. La signora che la assiste a domicilio era andata via e l’anziana era rimasta sola come normalmente le succede in orario notturno. Solo con grande fatica è poi riuscita a raggiungere il proprio telefonino, trascinandosi in qualche modo, e ha chiamato il numero di emergenza 112.

I carabinieri hanno subito richiesto il supporto del 118 e si sono precipitati nell’abitazione della donna. Hanno forzato la porta e sono entrati, trovando la signora distesa a terra. L’intervento dell’ambulanza ha poi consentito l’esecuzione delle prime cure ed il successivo trasporto della 75enne all’Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove la donna si trova ancora in osservazione.