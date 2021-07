Muore in casa ma nessuno se ne accorge: trovata dopo sei mesi

Viveva da sola e non usciva mai di casa, nessuna visita negli ultimi mesi. I primi a domandarsi che fine avesse fatto sono stati i vicini, che presentatisi alla porta non hanno ricevuto risposta: la donna era ormai morta da sei mesi

Di: Giammaria Lavena

Viveva da sola e usciva raramente di casa, nessuno nelle ultime settimane si era recato nella sua abitazione. Una donna di 53 anni è stata trovata nel suo appartamento senza vita, morta da sei mesi e ormai scheletro. La vicenda a Moncalieri, nel Torinese: con quello che rimaneva della donna i vigili del fuoco hanno scoperto una storia di solitudine e di indifferenza.

Secondo il medico legale la solitaria defunta è deceduta di morte naturale. I vicini raccontano che era rimasta da sola in quell'alloggio dopo la morte di sua madre, a cui era molto legata e con cui condivideva l'appartamento. Un lutto che ha lasciato il segno: da allora si era chiusa ulteriormente in se stessa trasformando quelle stanze in una corazza per proteggersi dal mondo esterno.

Soltanto qualche giorno fa i vicini si sono accorti di non averla più vista.

Consapevoli del fatto che uscisse di rado hanno bussato alla porta con insistenza, senza però ricevere risposta. Così hanno contattato la polizia municipale. "C'è un'inchiesta in corso non possiamo dire nulla", si limitano a dire i vigili, aggiungendo solo che stanno cercando "parenti e amici della donna" a cui dare la notizia, ma senza risultati al momento.