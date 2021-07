Green pass Italia, in ristoranti e bar solo al chiuso e al tavolo

La cabina di regia con il premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi avrebbe confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Il green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l'Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi, che avrebbe inoltre confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre.

Il green pass per i ristoranti al chiuso servirà dal 5 agosto. Basterà avere anche solo la prima dose di vaccino.

La cabina di regia, e subito dopo il Cdm fissato per le 17, sono chiamati a decidere dell'uso del green pass nei confini nazionali, con una stretta sull'uso che spinga, tra le altre cose, indecisi e ritardatari a vaccinarsi. A seguire la conferenza stampa col premier che illustrerà le misure.

Ma per i cronisti che prenderanno parte all'appuntamento -solo 25 per via del Covid- l'ingresso nella sala Polifunzionale non sarà possibile mostrando il green pass -indiscusso protagonista della conferenza stampa- ma solo mostrando l'esito negativo di un tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 24 ore precedenti. Una decisione che ha fatto storcere il naso, in queste ore, a molti cronisti alle prese con l'accredito per la conferenza stampa.