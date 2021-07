Un’altra giornata di fuoco: 38 incendi oggi in Sardegna

Uno dei più vasti sulla 131 in prossimità di Nuoro. In azione elicotteri e Canadair

Di: Redazione Sardegna Live

Un’altra giornata infernale in Sardegna, con 38 incendi, per 11 dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei oltre che delle squadre a terra. Uno dei più vasti a Budoni, in località “Su Valicheddu”, dove sono intervenuti gli elicotteri e un Canadair. Sul posto sono state inviate inoltre tre squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola.

Nel pomeriggio poi un vasto incendio ha avuto origine sulla 131 al chilometro 49, in prossimità di Nuoro. Il forte vento unito alle alte temperature ha creato un mix perfetto per propagare le fiamme rapidamente fino a lambire le case poste al limite del rione "città giardino". Imponente il dispiegamento di forze in campo anche in questo caso.

Mezzi aerei in azione per spegnere altri incendi a Escolca, Nulvi, San Sperate, Sindia, Loiri Porto San Paolo, Senorbì, Assemini e Siliqua.