Fiamme a Nuoro, il sindaco Soddu: “Ignobili delinquenti”

Duro post sui social del primo cittadino nuorese: “In alcuni casi la causa è da ricercare in comportamenti irresponsabili”

Di: Redazione Sardegna Live

Un’altra giornata di fuoco nel territorio di Nuoro. Il sindaco Andrea Soddu ha scritto un duro post sui social. “Negli ultimi giorni Nuoro e il suo territorio sono stati teatro di diversi incendi che hanno provocato devastazione delle campagne e in alcuni casi sono arrivati anche a minacciare le abitazioni, salvate dal pronto intervento dei delle squadre antincendio”.

“In alcuni casi la causa è da ricercare in comportamenti irresponsabili in altri si tratta di ignobili delinquenti che agiscono volutamente, attentando alla vita delle persone e del nostro ambiente naturale – ha proseguito Soddu – L’amministrazione sta provvedendo a sfalciare e pulire le zone di sua competenza, allo stesso tempo rivolgo un appello a tutti i proprietari o chiunque detenga a qualsiasi titolo terreni, cortili, giardini e simili, qualora non l’avesse fatto, affinché provveda alla loro pulizia per evitare che altri episodi si ripetano”.