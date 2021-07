Becciu querela il quotidiano La Verità per "gravissime e diffamatorie deformazioni della realtà"

L'articolo in questione titola "Il feudo di Ozieri è costato alla Chiesa almeno 1,4 milioni". Ma Becciu ricorda: "L'unica contestazione formalizzata dai Promotori di Giustizia è la ricezione di 225.000 euro, nell'arco di sette anni, da parte di Caritas, impiegati in progetti a vocazione sociale"

Di: Redazione Sardegna Live

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu informa di aver conferito mandato per proporre querela nei confronti dell'articolo apparso oggi sul quotidiano "La Verità" dal titolo "Il feudo di Ozieri è costato alla Chiesa almeno 1,4 milioni". Secondo Becciu contiene "gravissime e diffamatorie deformazioni della realtà", riferisce l'avvocato Fabio Viglione.

Nel ricordare che "l'unica contestazione formalizzata dai Promotori di Giustizia, un organo d'accusa unilaterale che non si è misurato ancora con le difese né con il Tribunale, è la ricezione di 225.000 euro, nell'arco di sette anni, da parte di Caritas (e non i fantasiosi 'quasi 3 milioni')", si precisa che "tali contributi caritatevoli, non gestiti dal cardinale ma autonomamente dalla Diocesi di Ozieri e dalla locale Caritas, sono stati impiegati in progetti a vocazione sociale, la cui meritevolezza avrà presto agio di dimostrare al Tribunale, dissipando una volta per tutte simili campagne diffamatorie".

Per Becciu "conseguentemente, far ricorso a propalazioni allarmistiche di tal fatta non trova alcuna giustificazione nel legittimo esercizio del diritto di cronaca".