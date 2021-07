Premio Solinas e Netflix insieme per "La Bottega della Sceneggiatura"

Aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici di età compresa tra i 18 e 35 anni potranno sviluppare e presentare una loro storia per serie Tv. Al termine del percorso di formazione, verranno selezionati un primo e un secondo progetto particolarmente meritevoli, i cui autori riceveranno una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers’ Room di un progetto seriale in cui Netflix è coinvolta

Passione per le storie e desiderio di arricchire il panorama della serialità italiana con nuova creatività, diversità di voci e punti di vista inclusivi: questi i principali motori dietro La Bottega della Sceneggiatura, l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix rivolta a giovani autrici e autori che rappresentano la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per serie TV. La Bottega della Sceneggiatura si rivolge infatti ad aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici di età compresa tra i 18 e 35 anni e di ogni nazionalità, con residenza o domicilio in Italia e si struttura come un percorso a più fasi che unisce coaching di alto livello, per approfondire e affinare competenze nello storytelling seriale, formazione attraverso l’esperienza sul campo, mettendo gli autori direttamente alla prova su progetti di scrittura che gli stessi concepiranno e svilupperanno lungo il percorso, e accesso al lavoro.

Al termine del percorso di formazione, verranno infatti selezionati un primo e un secondo progetto particolarmente meritevoli, i cui autori riceveranno una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers’ Room di un progetto seriale in cui Netflix è coinvolta. Il primo progetto riceverà inoltre Il Premio de La Bottega della Sceneggiatura di 6.000 euro. Alcuni tra i più apprezzati professionisti della scrittura per il cinema e la serialità italiana seguiranno le varie fasi dell’iniziativa nella duplice veste di giurati selezionatori e di mentori. Tra questi: Isabella Aguilar, Laura Colella, Collettivo Grams* (Antonio Le Fosse, Marco Raspanti, Re Salvador, Eleonora Trucchi), Jacopo del Giudice, Margherita Ferri, Filippo Gravino, Mohamed Hossameldin, Guido Iuculano, Michele Pellegrini, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo, Davide Serino, Milo Tissone e Alice Urciuolo.

Tra tutte le candidature pervenute - da oggi aperte sul sito https://labottegadellasceneggiatura.premiosolinas.it/ - verranno selezionati fino ad un massimo di 20 progetti partecipanti. Gli autori di tali progetti potranno prendere parte a un primo Laboratorio di Orientamento, della durata di una settimana circa, che permetterà loro di incontrare i mentori e presentare e approfondire con loro i progetti tramite sessioni di confronto e di scambio. Al termine di questo laboratorio, la giuria, sulla scorta dei nuovi materiali ricevuti dagli autori, effettuerà un’ulteriore selezione: fino a un massimo di dieci progetti riceveranno una borsa di studio di 2.500 euro cadauno per partecipare al Laboratorio di Alta Formazione. Il Laboratorio di Alta Formazione, della durata non full time di tre mesi, si articolerà in sessioni di coaching e masterclass con i mentori e altri grandi professionisti italiani e internazionali. Questo Laboratorio permetterà agli autori di affinare le conoscenze e gli skill sulla scrittura, dalla scrittura dei personaggi allo storytelling seriale alle tecniche della Writers' Room, e servirà loro per compiere il “passo successivo”, ovvero scrivere la puntata pilota. Al termine del Laboratorio di alta formazione, la giuria analizzerà i nuovi scritti che gli autori avranno realizzato, e selezioneranno i due progetti finalisti ritenuti più meritevoli che si aggiudicheranno gli ambiti riconoscimenti.

Annamaria Granatello, Presidente e Direttrice Premio Solinas: “La Bottega della Sceneggiatura nasce dall'incontro tra Netflix e Premio Solinas e dalla magia che ha pervaso tutto il processo di ideazione e creazione frutto di un lavoro attento, sinergico, appassionato, stimolante ed entusiasmante che ho condiviso con Tinny Andreatta, che ringrazio fortemente per la sua visione illuminata, e con Lorraine Sullivan, Francesca Carotti e tutto il team di Netflix. Abbiamo lavorato per creare uno spazio creativo e inclusivo dedicato ai nuovi sguardi di giovani autori e autrici che desiderano sviluppare storie per serie Tv. Uno spazio che tiene assieme la tradizione della bottega italiana e quella innovativa delle Writers' room internazionali con l'ambizione di realizzare un'esperienza a 360° capace di contaminare talenti e saperi con il conseguente arricchimento del proprio punto di vista, anche grazie agli incontri e agli scambi con autori di alto livello italiani e internazionali. Non abbiamo mai perso di vista il cuore delle nostre azioni, che condividiamo con Giurati e Mentori, per creare concrete opportunità per l'emersione del talento, favorire l'avviamento professionale, valorizzare la figura dello sceneggiatore e sottolineare la forza delle idee delle storie che sono il motore dell'industria audiovisiva. La Bottega della Sceneggiatura, inoltre, amplia il raggio d'azione del Premio Solinas che dopo 36 anni rivoluziona la sua formula di partecipazione abbandonando l'anonimato, azione che innova e rende sperimentale sia il processo di selezione sia il percorso di Alta Formazione”.

Tinny Andreatta, Vice Presidente delle Serie Italiane per Netflix: “Siamo orgogliosi della collaborazione che si apre oggi tra Netflix e il premio Solinas. Ci accomuna la convinzione di quanto sia decisivo investire sul talento e sulla creatività: la sfida che ci attende è dunque la possibilità di competere con la freschezza e la sorpresa di nuovi protagonisti, in particolare nel campo della scrittura e della sceneggiatura. Per Netflix è un passo coerente con una strategia che guarda alla crescita del comparto audiovisivo italiano nel suo complesso, precondizione essenziale dello sviluppo e della crescita. Il tema della formazione è per noi inseparabile da quello dell’inclusione, perché tutti devono avere la possibilità di mettersi in gioco e perché questa è la condizione per far emergere un patrimonio diffuso che non può essere lasciato al caso o alle occasioni. Per questo vogliamo essere accoglienti e attenti ai valori della diversità, della multiculturalità e alle differenze di condizioni socio-economiche. In un mondo che sta rivedendo la gerarchia dei valori e le visioni del passato, ci impegneremo al meglio delle nostre possibilità per costruire un laboratorio all’avanguardia del sistema industriale e con una sensibilità che chiama tutti, noi per primi, ad una nuova e rigenerante responsabilità”. Per partecipare a La Bottega della Sceneggiatura è possibile inviare la propria candidatura fino al 30 Settembre 2021. Tutti i dettagli sui requisiti richiesti per partecipare alla selezione, sui materiali da inviare sono disponibili nel bando presente sul sito: https://labottegadellasceneggiatura.premiosolinas.it/. Tutte le informazioni generali dell’iniziativa sono disponibili sul sito https://labottegadellasceneggiatura.premiosolinas.it/.