Omicidio fratelli Mirabello, la difesa chiede l’assoluzione

Oggi in Aula l’arringa dei difensori. Tra una settimana è prevista la sentenza

Di: Redazione Sardegna Live

Va avanti il processo per il duplice omicidio dei fratelli calabresi Davide e Massimiliano Mirabello, assassinati a Dolianova il 9 febbraio dello scorso anno. Questa mattina hanno parlato le difese degli imputati maggiori: l’avvocato Maria Grazia Monni per Joselito Marras e l'avvocato Rovelli per il figlio Michael Marras. Oggi in aula erano peraltro presenti entrambi gli imputati.

Presenti gli avvocati Trullu e Perra per l'imputato Stefano Mura, mentre per le parti civili era presente l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli in sostituzione anche degli avvocati Sorbilli e Spada.

Dopo quasi quattro ore di arringa, l'avvocato Monni ha concluso chiedendo per Joselito Marras l'assoluzione dal duplice omicidio per legittima difesa data da imminente pericolo di vita ed in subordine ha invocato la provocazione mentre per i reati minori ha chiesto l'applicazione del minimo della pena. L'avvocato Rovelli, che assiste Michael Marras, ha chiesto invece l'assoluzione piena per tutti i reati sostenendo la totale estraneità del suo assistito per i reati contestati. La prossima udienza è fissata per il 20 luglio per repliche e sentenza. Il pm Gaetano Porcu ha confermato che replicherà.

“Non mi ha meravigliato per niente la linea difensiva, era l'unica strada percorribile – ha commentato l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli – La ricostruzione fattuale è contestabilissima perchè priva di riscontri e quelli sostenuti sono chiaramente - ad usum delphini - Spero che dopo le repliche si giunga ad una Verità Vera per dare Giustizia a questi due poveri ragazzi. I familiari hanno ancora fiducia nella giustizia”.

Foto copertina: i fratelli Mirabello e l'avvocato della famiglia Gianfranco Piscitelli