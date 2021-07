Uras. Vandali nella chiesa di Sant’Antonio: rogo nel cortile

La sindaca Anna Maria Dore ha fatto sapere che sono in corso le indagini per risalire ai responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

E’ caccia ai vandali che hanno appiccato il fuoco nel cortile che collega il sagrato con la sacrestia nlla chiesa di Sant’Antonio, a Uras. La sindaca Anna Maria Dore ha fatto sapere che sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

“Un gesto vile che va condannato a cui si aggiunge la totale mancanza di rispetto per i luoghi, le immagini parlano da sole – ha sottolineato – Il sagrato usato come un bagno a cielo aperto. Sono stati aggiunti i tanto richiesti cestini ma la situazione non è mutata, evidentemente il problema è la totale mancanza di rispetto e di educazione”.