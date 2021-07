Nuoro. Sorprese con chiavi alterate e grimaldelli, denunciate due donne rom

A loro carico il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

La Squadra delle Volanti della Questura di Nuoro, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, predisposti per il contrasto ai furti in abitazione in Provincia, ha intercettato e controllato un’auto sospetta su cui viaggiavano due giovani donne di etnia rom.

La perquisizione personale estesa anche all’autovettura ha consentito di rinvenire grimaldelli, utensili e strumenti atti allo scasso. Le due ragazze, su cui già gravavano diversi precedenti per reati contro il patrimonio, commessi in diversi luoghi del territorio nazionale, sono state denunciate. A loro carico il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Nuoro.

L’attività si pone in continuità con quella che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di un’altra donna di etnia rom, rintracciata a San Teodoro e ritenuta responsabile di alcuni furti in abitazione messi a segno nel capoluogo.