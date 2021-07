Sanluri. Scontro auto-moto, 38enne in ospedale

Il motociclista si trova ricoverato al Brotzu con una prognosi di 30 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti per un incidente avvenuto in località Villasanta.

Una Renault Megane intestata a un 32enne di Guspini e condotta da un 52enne commerciante di Sanluri, all’intersezione con la SS 197 per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto Yamaha T-MAX, intestata e condotta da un 38enne di Villamar.

Il motociclista è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari e ricoverato con una prognosi di 30 giorni per i vari traumi subiti. I veicoli sono stati rimossi a cura del soccorso stradale e la viabilità è stata immediatamente ripristinata. Gli accertamenti etilometrici sono risultati essere negativi, i documenti di guida regolari.