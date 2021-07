Terzo giorno di roghi a Macomer, in volo Canadair e elicotteri

Oggi in Sardegna si sono registrati 22 incendi, in 10 dei quali è stato necessario l’intervento di mezzi aerei

Di: Redazione Sardegna Live

Ventidue gli incendi scoppiati oggi in Sardegna, in dieci dei quali è stato necessario l'intervento di mezzi aerei. Uno dei più vasti si è sviluppato nel primo pomeriggio ancora a Macomer, in località Sa Tanca Manna.

Le fiamme si sono propagate fino a minacciare le abitazioni alla periferia sud del paese, dove passa la ferrovia, che è stata chiusa per alcune ore e riaperta alle 18. Minaccia sventata da quattro elicotteri del Corpo Forestale regionale e da un Canadair della flotta nazionale Il rogo è stato circoscritto e ora sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre a terra.