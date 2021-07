La Maddalena. Moto finisce sotto camper, conducente in ospedale

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo è finito in ospedale dopo che con la propria moto è finito contro un camper in via Guglielmo Oberdan, a La Maddalena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale Paolo Merlo dai sanitari del 118. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri intervenuti sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.