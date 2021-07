Papa: quella confidenza all'Angelus di Giovanni Paolo secondo, 'stasera andrò al Gemelli'

"Chiedo le vostre preghiere, affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di oggi pomeriggio, domenica 4 luglio, per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, senza tuttavia averne fatto cenno durante la preghiera dell'Angelus, fa tornare alla mente un precedente analogo, quando un altro Pontefice, Giovanni Paolo secondo, si recò sempre di domenica nella struttura romana definita il Terzo Vaticano.

In quell'occasione però Papa Wojtyla volle annunciare il suo imminente ricovero ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per la preghiera mariana. "Vorrei ora farvi una confidenza. Questa sera -disse prima di congedarsi dalla folla- mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Chiedo le vostre preghiere, affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno. Alla Vergine santissima ripeto il mio 'Totus tuus', con piena fiducia nella sua materna protezione".

Era il 1992, anche allora una domenica di luglio, esattamente il 12. Tre giorni dopo, il 15, Giovanni Paolo secondo venne poi sottoposto ad un'operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore benigno intestinale. Lasciò il Policlinico Gemelli il 26.