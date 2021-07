Domusnovas. Alla guida dell’auto senza patente, 19enne nei guai

Il giovane non ha mai conseguito la patente ed è risultato essere recidivo

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina ad Iglesias i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per guida senza patente un 19enne di Domusnovas. Il giovane, fermato in via Amsicora a Domusnovas, era alla guida della propria auto, una Fiat Uno Fire, ma sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

Inoltre, i carabinieri hanno scoperto che il giovane è risultato essere essere recidivo ad una prima sanzione amministrativa contestata il 14 agosto dello scorso anno dalla polizia locale di Domusnovas. L’auto è stata sopposta a sequestro amministrativo. Se è reiterata, la guida senza patente è sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una “prima volta” la sanzione è esclusivamente amministrativa. Secondo questo orientamento, chi è colto al volante senza patente è punibile penalmente, con arresto fino a un anno, solo in caso di recidiva o di reiterazione nel biennio.