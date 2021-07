Carbonia. Scontro tra auto, una prende fuoco e muore una donna

L’incidente è avvenuto questa notte. Al momento non si conosce l’identità della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile incidente, questa notte, a Carbonia. Due auto si sono scontrate in via Costituente e una di queste, dopo essere finita contro la vetrina di un’attività commerciale, ha preso fuoco.

Per una giovane di 16 anni che si trovava all’interno dell’auto non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina che è stata ricoverata in gravi condizioni. Per cause non ancora accertate una Opel Corsa condotta da un 18enne e con a bordo la vittima e gli altri tre ragazzini si è scontrata frontalmente contro una Ford Focus condotta da un 36enne. A causa del violentissimo impatto la Opel Corsa ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Carbonia, i Vigili del Fuoco e il 118. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.