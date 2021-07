Trenta incendi oggi in Sardegna, otto con l’intervento dei mezzi aerei

Da nord a sud, diversi interventi nel territorio regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Trenta quelli che si sono verificati sul territorio regionale, otto dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale.

Nello specifico a Uta, in località San Tommaso, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Nell’agro di Pabillonis sono intervenuti un elicottero leggero e il Super Puma provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Nell’agro di Telti, invece, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara e Alà dei Sardi. A Riola Sardo, in località “Parradei”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Per domare un incendio scoppiato nell’agro di Tortolì, invece, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Anche a Ozieri, in località Campo de Vora, a Luras, in località Monte Toveddu, e a Nurri, in località Planu Burraxeddu, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei.