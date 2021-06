Incendi: oggi un Canadair in azione in Sardegna

Diciassette roghi nell’isola, in volo anche sette elicotteri del Corpo Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi in Sardegna si sono registrati 17 incendi, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. Colpito soprattutto il nord dell'Isola.

Nell’agro di Ittireddu, in località “C.Sapattada”, sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Bosa e Alà dei Sardi e un Canadair proveniente da Olbia Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ozieri, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Ozieri san Nicola, di Nughedu San Nicolò, Ozieri -Benamajore, due squadre delle Compagnie barracellari di Nughedu e do Ozieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari e da una squadra di volontari delle associazioni di Ozieri. Le operazioni di spegnimento non si sono ancora concluse.

Due elicotteri si sono alzati in volo per un rogo a Loiri Porto San Paolo, in località "Montiggiu Tundu", mentre altri due elicotteri sono intervenuti per spegnere le fiamme a Galtellì, in località "P.te Bartara": anche in questo caso le operazioni di spegnimento non si sono ancora concluse.