Castiadas. Raid vandalico nella sede della Guardia Medica

La denuncia del sindaco Eugenio Murgioni sui social: “Profondamente offeso da questi ignobili gesti”

Di: Redazione Sardegna Live

Atti vandalici alle strutture della zona di Cala Marina, a Castiadas. Ignoti hanno danneggiato le vetrate della struttura con lanci di pietre. A darne notizia è stato il sindaco Eugenio Murgioni, che sui social ha manifestato tutto il suo disappunto.

“Come Sindaco ma, soprattutto, come cittadino di questa comunità mi sento profondamente offeso da questi ignobili gesti, considerato che, ma forse questo è un mio limite, non riesco davvero a comprendere il motivo che possa portare a compiere simili azioni e quale soddisfazione possa esserci nel realizzarle. Le strutture colpite dagli atti vandalici in questione avrebbero dovuto ospitare da qui a qualche giorno la Guardia Medica Turistica, il centro staccato dell'USCA-ATS e la colonia estiva marina per i ragazzi” ha scritto Murgioni su Fb.

“Ovviamente dovremo provvedere al ripristino dei luoghi e alla riparazione di tutti i danni arrecati, il tutto sempre a costo dell’intera comunità che paga le conseguenze di queste azioni con tempo, denaro e immagine – ha aggiunto il sindaco di Castiadas – Se ultimamente ho pensato che questa esperienza pandemica poteva servirci per essere persone migliori e con maggior senso civico e solidarietà verso il prossimo, questi eventi davvero fanno abbandonare ogni speranza”.