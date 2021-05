Contromano sulla 554 bis rischia di provocare incidente

La scena è stata ripresa da un automobilista col proprio telefono

Di: Redazione Sardegna Live

Paura sulla 554 bis, in direzione Cagliari e Quartu. Un piccolo furgone con cassone ha viaggiato contromano per diversi chilometri, rischiando così di provocare un brutto incidente. Circostanza evitata solo per la scarsa densità di traffico in quel momento. La scena è stata ripresa da un automobilista col proprio telefono.