Tortolì. Lutto cittadino per Mirko, domani alle 17 i funerali

Domani l'ultimo saluto al ragazzo di 19 anni ucciso dall'ex compagno della madre

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno celebrati domani alle 17, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Tortolì, i funerali di Mirko Farci, il ragazzo di 19 anni ucciso martedì all'alba dal 29enne di origini pakistane ed ex compagno della madre. La cerimonia funebre sarà officiata dal vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura.

Intanto il sindaco di Tortolì Massimo Cannas ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione del funerale. “Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia Farci-Piras” si legge nella pagina istituzionale del Comune.

Con il lutto cittadino è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici comunali e pubblici e un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e nelle scuole. Inoltre, si invita gli esercenti le attività commerciali e i pubblici esercizi ad abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto in occasione della celebrazione delle esequie e a sospendere tutte le attività pubbliche ludiche, sportive e ricreative ed ogni altro comportamento che possa contrastare con il carattere luttuoso della cerimonia; i Consiglieri Comunali ad osservare un minuto di silenzio in occasione della prossima adunanza.