Allevatore ucciso a Nule, uno dei figli morto suicida

Il 42enne Fabio Dessena è stato trovato impiccato nella sua azienda agricola da un dipendente

Di: Redazione Sardegna Live

Fabio Dessena, 43 anni, uno dei quattro figli dell'allevatore Francesco Dessena, ucciso il 6 maggio scorso con una fucilata al volto nei suoi terreni nelle campagne di Nule, si è tolto la vita impiccandosi nella sua azienda agricola. A trovare il corpo e dare l'allarme, nel primo pomeriggio, è stata un suo dipendente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Sassari e della Compagnia di Bono per i rilievi del caso oltre a un’equipe medica del 118 ma al loro arrivo l’uomo era già morto.

L’OMICIDIO È stato ucciso il 6 maggio a Nule con un colpo di fucile al volto Francesco Dessena, allevatore di 77 anni. A trovare il suo cadavere alle 23 erano stati i figli che, non vedendolo rientrare a casa, erano andati nell’ovile di proprietà della famiglia e lo avevano trovato riverso a terra.

Il podere dei Dessena si trova in una zona isolata: per raggiungerlo bisogna percorrere due chilometri fuori da Nule e poi altri quattro lungo una stradina tortuosa di campagna.

L’AUTOPSIA Colpito a bruciapelo di lato, sul profilo destro, tra la tempia e la guancia, dove è rimasto il segno della bruciatura. È l'unico elemento emerso con certezza dall'autopsia eseguita questo pomeriggio a Nuoro dal medico legale Vindice Mingioni sul corpo di Francesco Dessena.

Lo stato di devastazione della scatola cranica e l'assenza di ogive al suo interno non ha reso possibile stabilire se all'uomo siano stati inferti uno o più colpi di fucile, né di che tipo, anche se la ferita prodotta lascia presumere che si tratti di pallettoni.

Il fatto che sia stato colpito lateralmente non risolve il dubbio su quante persone abbiano partecipato a quell'agguato in pieno giorno, quasi sicuramente prima delle 18, né conferma l'ipotesi - sin qui avanzata dagli investigatori sulla base di altri elementi - che Dessena sia stato giustiziato mentre era inginocchiato a terra, come in un'esecuzione di matrice mafiosa.

Dopo l'esame necroscopico, il sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli, che coordina le indagini del reparto operativo del comando provinciale di Sassari e della compagnia di Bono, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, che oggi avevano chiesto tramite l'avvocato Ivano Iai che sulle indagini cali il silenzio stampa, per rispetto nei confonti della famiglia e per non inficiare l'attività degli investigatori. Domani alle 11 nella chiesa del paese si celebreranno i funerali dell'allevatore, la cui uccisione resta tuttora un mistero senza movente e senza autore.