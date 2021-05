Selargius piange un’altra vita strappata dal Covid

Il ricordo commosso del sindaco Concu: "Era una donna disponibile e sempre pronta ad aiutare il prossimo, anche in Pro Loco"

Di: Redazione Sardegna Live

“Purtroppo la nostra comunità è stata colpita da un altro doloroso lutto”. Così il sindaco di Selargius, Gigi Concu, sulla propria pagina Facebook saluta una concittadina particolarmente conosciuta, che dopo tre settimane di dura lotta contro il Covid non è riuscita a vincere la sua battaglia.

“Era una donna disponibile e sempre pronta ad aiutare il prossimo, anche in Pro Loco. C’era anche il suo grande cuore in tutti gli ultimi pranzi organizzati in occasione del Matrimonio Selargino, e il suo modo di fare gioviale e allegro di cui tutti sentiremo la mancanza – ha scritto Concu nel commosso ricordo – A nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo le più sentire condoglianze al marito, ai figli e a tutti i familiari”.