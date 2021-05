Carbonia. Sorpresi a bere in un circolo privato, scatta la multa per clienti e titolare

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nel corso dei controlli anti Covid

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Carbonia sono intervenuti ieri in un circolo privato dove hanno sorpreso dei clienti intenti a consumare all’interno del locale, senza peraltro rispettare l’obbligo di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. E’ quindi scattata la multa per i nove avventori ma anche per il titolare del circolo.