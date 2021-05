La Costa Smeralda sbarca a Cagliari, ma ci sono due positivi a bordo

Niente sbarco dei turisti, scattata la procedura che prevede l’isolamento delle persone colpite

Di: Redazione Sardegna Live

Quest’oggi la nave Costa Smeralda della Costa Crociere avrebbe dovuto inaugurare la stagione crocieristica estiva in Sardegna con lo sbarco di 1613 passeggeri a Cagliari ma a bordo ci sono due turisti positivi e sono scattate le misure anti Covid.

I viaggiatori risultati positivi sono in isolamento in cabina ed è scattato anche il tracciamento dei contatti grazie ai dispositivi anti coronavirus a bordo della nave. Nessun passeggero è sbarcato. "Un vero peccato - commenta all'ANSA l'assessore alle Attività produttive delCcomune di Cagliari Alessandro Sorgia - avevamo lavorato sodo per consentire la possibilità di escursioni in città. Ma le norme e i provvedimenti non si discutono. Una delusione e un'occasione persa".

Intanto è previsto in giornata l'imbarco di 98 passeggeri arrivati da diverse parti della Sardegna per proseguire verso gli altri porti. La Costa Smeralda aveva già scalato Cagliari nel 2020. Previsto ai primi di luglio anche l'arrivo della Costa Firenze, nuova ammiraglia di Costa Crociere.