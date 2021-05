Sassari. Incendio all'Argentiera, in fiamme struttura in legno

Fiamme in una struttura adiacente al museo. I Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio

Di: Redazione Sardegna Live

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute questo pomeriggio, intorno alle 14.15, a Sassari in località Argentiera per un incendio in una struttura in legno adiacente al museo. I Vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Sassari e dal distaccamento di Porto Torres hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona, evitando che le fiamme si propagassero al museo. Sul posto anche le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.